Оккупанты ограничили выезд местных жителей — Федоров

Жители захваченных российской армией частей Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей стали заложниками оккупантов. Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федеров в Telegram.



Он рассказал, что ровно месяц назад оккупанты запретили выезд местных жителей через Васильевку в сторону Запорожья. За это время только 4 человека смогли пешком добраться до Запорожья. Однако за последнюю неделю оккупанты не выпустили ни одного человека.



Федоров напомнил, что есть еще два пути эвакуации в сторону Грузии, Латвии, Эстонии и других европейских стран: через Бердянск-Мариуполь-Новоазовск или через Крым.



Он подчеркнул, что оккупанты усиливают фильтрацию на пропускных пунктах. Они на въезде в Крым у всех пассажиров собирают не только отпечатки пальцев, но и пробы ДНК. Кроме того, на границе России и стран ЕС угрожают перестать выпускать мужчин, а иногда беспричинно разворачивают людей обратно в оккупацию.



«Однако пока эти пути эвакуации работают, призываю жителей выезжать из оккупации. Ведь с каждым днем возможностей уехать становится все меньше», — призвал мэр Мелитополя.