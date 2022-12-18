Оккупанты держат население в качестве «живого щита» — Федоров

Российские оккупанты из-за риска наступления ВСУ перестали выпускать местных жителей с захваченных территорий и удерживают их в качестве «живого щита». Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram-канале.



«Держат жителей, которые хотят выехать из оккупации, на вынужденных "новогодних каникулах". За неделю из захваченных территорий 4-х областей — Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской — в Запорожье оккупанты выпустили всего 174 человека», — заявил Федоров.



Он отметил, что россияне с 15-го декабря не выпустили из оккупации ни одного человека.



Федоров рассказал, что захватчики усилили фильтрацию и на альтернативных путях эвакуации. Например, раньше можно было выехать из временно оккупированной части Донецкой области или Крыма в сторону Грузии, Эстонии или Латвии. Однако сегодня участились случаи, когда на границе оккупанты начали разворачивать авто украинцев обратно.



«Это очередной пример террора оккупантов в действии: они настолько боятся наступления ВСУ, что держат всех гражданских в заложниках в качестве "живого щита"», — подчеркнул Федоров.