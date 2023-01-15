Окупанти обмежили виїзд місцевих жителів — Федоров

Жителі захоплених російською армією частин Запорізької, Херсонської, Луганської та Донецької областей стали заручниками окупантів. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федеров у Telegram.



Він розповів, що рівно місяць тому окупанти заборонили виїзд місцевих мешканців через Василівку у бік Запоріжжя. За цей час лише 4 особи змогли пішки дістатися до Запоріжжя. Проте за останній тиждень окупанти не випустили жодної людини.



Федоров нагадав, що є ще два шляхи евакуації у бік Грузії, Латвії, Естонії та інших європейських країн: через Бердянськ-Маріуполь-Новоазовськ чи Крим.



Він наголосив, що окупанти посилюють фільтрацію на пропускних пунктах. Вони на в'їзді до Криму у всіх пасажирів збирають не лише відбитки пальців, а й проби ДНК. Крім того, на кордоні Росії та країн ЄС погрожують перестати випускати чоловіків, а іноді так розвертають людей назад в окупацію.



«Однак поки ці шляхи евакуації працюють, закликаю мешканців виїжджати з окупації. Адже з кожним днем можливостей виїхати все менше», — закликав мер Мелітополя.