Вследствие очередной российской ракетной атаки дефицит генерации в энергосистеме «огромен», экстренные отключения могут быть продолжительными. Об этом сообщил глава энергопоставщика YASNO Сергей Коваленко.



«Дефицит генерации в энергосистеме после атаки огромен. Ряд ТЭС не работает из-за серьезных повреждений. Прогнозировать сроки восстановления пока рано. Как долго будут продолжаться ремонты — пока неизвестно», — написал он в Facebook в воскресенье вечером.



Коваленко уточнил, что проблема настолько серьезна, что «Укрэнерго» значительно ограничил объемы потребления по всей Украине и в Киеве, в частности. «Коллеги держат ситуацию под контролем и ищут решение, чтобы ее стабилизировать», — добавил глава YASNO.



«Операторы систем распределения должны соблюдать ограничения, чтобы не ухудшить состояние системы. Поэтому могут использовать экстренные отключения. Но критическая инфраструктура должна быть заживлена», — отметил Коваленко.



По его словам, разрушения значительны. «Все энергетики работают над восстановлением, но нам нужно быть готовыми к тому, что отключения могут быть продолжительными», — резюмировал Коваленко.

Россия нанесла ракетные удары по Украине 14 января. Были повреждены энергообъекты в Киевской, Ивано-Франковской, Винницкой, Львовской и Харьковской областях.