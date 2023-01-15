В Україні — «величезний» дефіцит електроенергії після атаки, заявив глава YASNO

Внаслідок чергової російської ракетної атаки дефіцит генерації в енергосистемі «величезний», екстрені відключення можуть бути тривалими.



«Дефіцит генерації в енергосистемі після атаки величезний. Ряд ТЕС не працює через серйозні пошкодження. Прогнозувати терміни відновлення поки що зарано. Як довго триватимуть ремонти— поки невідомо»,— написав він в Facebook у неділю ввечері.



Коваленко уточнив, що проблема настільки серйозна, що «Укренерго» значно обмежив обсяги споживання по всій Україні й в Києві зокрема. «Колеги тримають ситуацію під контролем і шукають рішення, щоб її стабілізувати», — додав глава YASNO.



«Оператори систем розподілу повинні дотримуватися обмежень, щоб не погіршити стан системи. Тому можуть використовувати екстрені відключення. Але критична інфраструктура має бути заживлена», — зазначив Коваленко.



За його словами, руйнування значні. "Всі енергетики працюють над відновленням, але нам потрібно бути готовими до того, що відключення можуть бути тривалими", - резюмував Коваленко.

Росія завдала ракетних ударів по Україні 14 січня. Було пошкоджено енергооб'єкти в Київській, Івано-Франківській, Вінницькій, Львівській та Харківській областях.