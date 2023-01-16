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В Донецке обстреляли Калининский район: Разрушен ТЦ, есть пострадавшие

Обновлено
16 января 2023, 09:17

В Донецке обстреляли Калининский район: Разрушен ТЦ, есть пострадавшие

Последствия удара по супермаркету в Донецке. Фото: соцсети Последствия удара по супермаркету в Донецке. Фото: соцсети

В подконтрольном России Донецке сегодня утром под обстрел попал Калининский район города. 

В группировке «ДНР» сообщают о попаданиях снарядов в здание торгового центра на проспекте Ильича, 82 и аптеку на остановке напротив мясокомбината. Также пострадали жилой дом и здание СТО.

В «СЦКК ДНР» заявили, что удар был нанесен тремя ракетами из РСЗО.

Обновлено. В результате обстрела пострадали четыре человека, сообщает «штаб теробороны ДНР».

Спасатели разбирают завалы разрушенного торгового центра в поисках людей.

Позднее строительной техникой был снесен фасад ТЦ. Отмечается, что спасатели пошли на такой шаг во избежание новых жертв.

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