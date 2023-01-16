В Донецке обстреляли Калининский район: Разрушен ТЦ, есть пострадавшие

Последствия удара по супермаркету в Донецке. Фото: соцсети

В подконтрольном России Донецке сегодня утром под обстрел попал Калининский район города.



В группировке «ДНР» сообщают о попаданиях снарядов в здание торгового центра на проспекте Ильича, 82 и аптеку на остановке напротив мясокомбината. Также пострадали жилой дом и здание СТО.



В «СЦКК ДНР» заявили, что удар был нанесен тремя ракетами из РСЗО.



Обновлено. В результате обстрела пострадали четыре человека, сообщает «штаб теробороны ДНР».



Спасатели разбирают завалы разрушенного торгового центра в поисках людей.



Позднее строительной техникой был снесен фасад ТЦ. Отмечается, что спасатели пошли на такой шаг во избежание новых жертв.