У Донецьку обстріляли Калінінський район: Зруйновано ТЦ, є постраждалі

У підконтрольному Росії Донецьку вранці під обстріл потрапив Калінінський район міста.
У угрупуванні «ДНР» повідомляють про попадання снарядів у будівлю супермаркету «Авоська» на проспекті Ілліча, 82 та аптеку на зупинці навпроти м'ясокомбінату. Також постраждали житловий будинок та будівля СТО.
У «СЦКК ДНР» заявили, що удару було завдано трьома ракетами з РСЗВ.
Оновлено. Внаслідок обстрілу постраждали четверо людей, повідомляє «штаб тероборони ДНР».
Рятувальники розбирають завали зруйнованого торгового центру у пошуках людей.
Пізніше будівельною технікою було знесено фасад ТЦ. Зазначається, що рятувальники пішли на такий крок, щоб уникнути нових жертв.