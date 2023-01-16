На этой неделе Украина получит €3 млрд от Европейского союза

Украина на этой неделе получит платеж в размере €3 млрд от Европейского союза. Об этом сообщил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

«Для меня большая честь подписать меморандум о взаимопонимании от имени ЕС о предоставлении Украине финансирования в 2023 году – до €18 млрд в виде кредитов», - написал он, отметив, что первый транш будет перечислен Украине уже на этой неделе.

По словам Домбровскиса, эти средства помогут Украине покрыть насущные потребности – со стабильным потоком платежей в течение года.

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