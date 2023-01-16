Цього тижня Україна отримає €3 млрд від Європейського союзу

Україна цього тижня отримає платіж у розмірі €3 млрд від Європейського союзу. Про це повідомив віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.

«Для мене велика честь підписати меморандум про взаєморозуміння від імені ЄС про надання Україні фінансування у 2023 році – до €18 млрд у вигляді кредитів», - написав він, зазначивши, що перший транш буде перераховано Україні вже цього тижня.

За словами Домбровскіса, ці кошти допоможуть Україні покрити нагальні потреби – зі стабільним потоком платежів протягом року.

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