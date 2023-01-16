Донецкая ОВА опубликовала фото последствий обстрела армией РФ школы в Часов Яре

Российские оккупационные войска ударили по школе №17 в Часов Яре в Донецкой области. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко и опубликовал фото последствий прилета снарядов армии РФ.

«Сегодня утром школа попала под обстрел — повреждены раздевалки, спортзал и окна. К счастью, обошлось без пострадавших», - написал он.

Также Кириленко рассказал, что еще двумя снарядами российские войска ударили по поселку Новому, в населенном пункте повреждены шесть домов.

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