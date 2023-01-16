Донецька ОВА опублікувала фото наслідків обстрілу армією РФ школи у Часів Ярі

Армія РФ вдарила по школі №17 у Часів Ярі. Фото: Павло Кириленко

Російські окупаційні війська вдарили по школі №17 у Часів Ярі на Донеччині. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко і опублікував фото наслідків прильоту снарядів армії РФ.

«Сьогодні зранку школа потрапила під обстріл — пошкоджено роздягальні, спортзал та вікна. На щастя, обійшлося без постраждалих», - написав він.

Також Кириленко розповів, що ще двома снарядами російські війська вдарили по селищу Новому, у населеному пункті пошкоджено шість будинків.

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