Новинский до введения Украиной санкций передал свои активы в траст и вышел из бенефициаров Smart Holding

Экс-нардеп Вадим Новинский вышел из бенефициаров Smart Holding, передав свои активы в траст. Об этом говорится на сайте холдинга.



«В рамках реструктуризации основатель Smart Holding Вадим Новинский решил передать активы в траст. Соответствующие соглашения Smart Trust и Step Trust были заключены в ноябре 2022 года и зарегистрированы Комиссией по ценным бумагам и биржам Кипра», – указывается в сообщении.



Согласно ему, доверенными лицами выступили фидуциарные администраторы, назначенные в соответствии с лицензионными условиями законодательства Кипра.



«Соответственно, доверительные лица (трасты) полностью владеют, контролируют и управляют активами Группы… Согласно вышеизложенному, по состоянию на текущую дату Вадим Новинский не имеет бенефициарного участия в Группе и не осуществляет никакого контроля над деятельностью или процессами Группы», – отметили в компании.



В соответствии с ней, Новинский, с 2013 года не участвующий в управлении Smart Holding, решил сконцентрировать свою активность на частных интересах.