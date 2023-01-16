Новинський до введення Україною санкцій передав свої активи у траст і вийшов із бенефіціарів Smart Holding

Екс-нардеп Вадим Новинський вийшов із бенефіціарів Smart Holding, передавши свої активи у траст. Про це йдеться на сайті холдингу



«У рамках реструктуризації засновник Smart Holding Вадим Новинський вирішив передати активи у траст. Відповідні угоди Smart Trust та Step Trust були укладені у листопаді 2022 року та зареєстровані Комісією з цінних паперів та бірж Кіпру», – зазначається в повідомленні.



Згідно з ним, довіреними особами виступили фідуціарні адміністратори, призначені відповідно до ліцензійних умов законодавства Кіпру.



«Відповідно, довірчі особи (трасти) повністю володіють, контролюють та управляють активами Групи… Згідно з вищевикладеним, станом на поточну дату Вадим Новинський не має бенефіціарної участі у Групі та не здійснює жодного контролю над діяльністю чи процесами Групи», – зазначили в компанії.



Відповідно до неї, Новинський, який з 2013 року не бере участі в управлінні Smart Holding, вирішив сконцентрувати свою активність на приватних інтересах.