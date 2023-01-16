Танки, артиллерия и БТР Bulldog. Великобритания объявила о новом пакете военной помощи Украине

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес объявил о новой военной помощи Украине, которая будет включать танки Challenger 2, артиллерию и бронетехнику. Об этом говорится в Twitter ведомства.



По его словам, Украина получит: 14 танков Challenger 2; 30 самоходных артиллерийских установок AS90, а также еще определенное количество, находящееся в разном состоянии готовности; около 100 единиц бронетехники, включая бронетранспортеры «Бульдог» (FV432); беспилотники; 100 тысяч артиллерийских снарядов.



Как пишет The Guardian, во время выступления в парламенте Уоллес подчеркнул, что Россия не смогла сломить волю украинского народа, но ей «удалось потерять значительное количество генералов и командиров».



«Теперь мы ожидаем повторения российского наступления, независимо от того, сколько потерь человеческих жизней оно повлечет», — сказал министр.



По словам Уоллеса, союзники Украины должны ускорить коллективные усилия, чтобы экономически и в военном отношении сохранить давление на диктатора РФ Владимира Путина.



Уоллес также назвал передачу танков ВСУ самым важным пакетом военной помощи на сегодняшний день «для ускорения успеха Украины».