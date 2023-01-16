Танки, артилерія та БТР Bulldog. Великобританія оголосила про новий пакет військової допомоги Україні

Міністр оборони Великобританії Бен Уоллес оголосив про нову військову допомогу Україні, яка включатиме танки Challenger 2, артилерію та бронетехніку. Про це йдеться у Twitter відомства.



За його словами, Україна отримає: 14 танків Challenger 2; 30 самохідних артилерійських установок AS90, а також ще певну кількість, що знаходиться у різному стані готовності; близько 100 одиниць бронетехніки, включаючи бронетранспортери "Бульдог" (FV432); безпілотники; 100 000 артилерійських снарядів.



Як пише The Guardian, під час виступу в парламенті Уоллес наголосив, що Росія не змогла зламати волю українського народу, але їй «вдалося втратити значну кількість генералів та командирів».



«Тепер ми очікуємо повторення російського наступу, незалежно від того, скільки втрат людських життів воно спричинить», - сказав міністр.



За словами Уоллеса, союзники України мають прискорити колективні зусилля, щоб економічно та у військовому відношенні зберегти тиск на диктатора РФ Володимира Путіна.



Уоллес також назвав передачу танків ЗСУ найважливішим пакетом військової допомоги на сьогодні «для прискорення успіху України».