Число погибших в результате ракетного удара по Днепру возросло до 44

Тела 44 погибших извлечены из-под завалов разрушенного российским ракетным ударом многоэтажного дома в Днепре. Об этом сообщил мэр города Борис Филатов.



Ранее заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что под завалами дома найдено тело погибшего ребенка, число жертв достигло 41.

14 января Россия нанесла очередной массированный ракетный удар по Украине, в результате которого одна из ракет разрушила подъезд многоэтажного дома в Днепре. В результате удара полностью разрушено 72 квартиры, повреждено 236, также уничтожено 25 автомобилей. По состоянию на утро 17 января неизвестна судьба 25 человек.



Служба безопасности Украины установила личности российских оккупантов, причастных к ракетному удару по жилому дому в Днепре.