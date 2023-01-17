Число загиблих внаслідок ракетного удару по Дніпру зросло до 44

Тіла 44 загиблих витягли з-під завалів зруйнованого російським ракетним ударом багатоповерхового будинку у Дніпрі. Про це повідомив мер міста Борис Філатов.



Раніше заступник глави Офісу президента України Кирило Тимошенко повідомив, що під завалами будинку знайдено тіло загиблої дитини, кількість жертв досягла 41.

14 січня Росія завдала чергового масованого ракетного удару по Україні, внаслідок якого одна з ракет зруйнувала під'їзд багатоповерхового будинку в Дніпрі. Внаслідок удару повністю зруйновано 72 квартири, пошкоджено 236, також знищено 25 автомобілів. Станом на ранок 17 січня невідома доля 25 людей.



Служба безпеки України встановила особи російських окупантів, причетних до ракетного удару по житловому будинку у Дніпрі.