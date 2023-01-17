В РФ чиновников заставляют отказываться от отдыха за границей

В России начали ограничивать региональных чиновников и депутатов в праве уехать за пределы страны. Это произошло после ряда скандалов, связанных с отпусками депутатов на зарубежных курортах. Об этом пишет «Коммерсант».



Официально наложить такой запрет местные власти не могут, но уже в ряде субъектов РФ действует «настоятельная рекомендация» по этому поводу.



По данным издания, 16 января губернатор Вологодской области Олег Кувшинников рекомендовал чиновникам любого уровня воздержаться от поездки в отпуск за границей. 11 января губернатор Ульяновской области Алексей Русских подписал распоряжение «Об особенностях выезда за пределы РФ на период проведения СВО». Согласно документу, всем, кто имеет отношение к региональным и муниципальным органам власти, до особого распоряжения «рекомендовано воздержаться от заграничных поездок во время отпусков».



Похожие рекомендации дали чиновникам в Тамбовской, Свердловской, Брянской, Новгородской областях, республиках Марий Эл, Чувашии и Северной Осетии, пишет издание.



Отдых чиновников за рубежом взялись регулировать на фоне нескольких громких скандалов. В частности, депутат из Курской области Максим Васильев записал за новогоднее поздравление для россиян с пляжа в Мексике. Похожая ситуация случилась с депутатом Законодательного Собрания Вологодской области Денисом Долженко, который провел новогодние праздники в ОАЭ и поделился фотографиями с отдыха в соцсетях.