У РФ чиновників змушують відмовлятися від відпочинку за кордоном

У Росії почали обмежувати регіональних чиновників та депутатів у праві виїхати за межі країни. Це сталося після низки скандалів, пов'язаних із відпустками депутатів на зарубіжних курортах. Про це пише «Комерсант».



Офіційно накласти таку заборону місцева влада не може, але вже в низці суб'єктів РФ діє «настійна рекомендація» з цього приводу.



За даними видання, 16 січня губернатор Вологодської області Олег Кувшинніков рекомендував чиновникам будь-якого рівня утриматися від поїздки у відпустку за кордоном. 11 січня губернатор Ульяновської області Олексій Руських підписав розпорядження «Про особливості виїзду за межі РФ на період проведення СВО». Згідно з документом, усім, хто має відношення до регіональних та муніципальних органів влади, до особливого розпорядження «рекомендовано утриматися від закордонних поїздок під час відпусток».



Схожі рекомендації дали чиновникам у Тамбовській, Свердловській, Брянській, Новгородській областях, республіках Марій Ел, Чувашії та Північній Осетії, пише видання.



Відпочинок чиновників за кордоном взялися регулювати на тлі кількох гучних скандалів. Зокрема, депутат із Курської області Максим Васильєв записав за новорічне привітання для росіян із пляжу у Мексиці. Схожа ситуація сталася з депутатом Законодавчих Зборів Вологодської області Денисом Долженком, який провів новорічні свята в ОАЕ та поділився фотографіями з відпочинку у соцмережах.