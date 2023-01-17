СБУ обезвредила в Полтавской области агентов ФСБ РФ. Они «охотились» за С-300 и HIMARS

Правоохранители обезвредили агентурную сеть ФСБ РФ в результате многоэтапной спецоперации в Полтавской области. Об этом сообщает СБУ.



«Представители спецслужбы страны-агрессора пытались получить информацию об объектах критической инфраструктуры региона и подразделениях Сил обороны, задействованных в их защите. Злоумышленники охотились за боевыми позициями комплексов противовоздушной обороны С-300 и составами с ракетно-артиллерийским вооружением ВСУ. Также они пытались обнаружить места базирования реактивных систем HIMARS и дальнобойных гаубиц М777», — идет речь в сообщении.



Отмечается, что в случае обнаружения украинских военных объектов агенты РФ планировали их уничтожить. В случае появления в распоряжении злоумышленников информации о значительном скоплении военной техники и четких географических координатах планировалась передачи этих данных армии РФ для нанесения ракетного удара.



В СБУ рассказали, что за уничтожение образцов иностранного и украинского вооружения российские кураторы обещали своим приспешникам от $20 тысяч.



«Однако сотрудники Службы безопасности предотвратили диверсии — своевременно разоблачили, задокументировали и прекратили преступные действия участников вражеской агентурной сети в Кременчуге. Ими оказались двое переселенцев с востока Украины, завербованных представителем так называемой «МДБ ДНР» Дмитрием Зипиром», — сообщили правоохранители, пояснив, что находясь во временно оккупированном Донецке, Зипир дистанционно координировал действия своих агентов на территории Полтавщины и «докладывал» об их результатах кадровым сотрудникам ФСБ.



На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили Зипиру о подозрении по ст. 113 Уголовного кодекса («Диверсия»).



Кроме того в СУБ отметили, что планируется дополнительная квалификация его преступлений по:

ч. 2 ст. 111 («Государственная измена»);

ч. 7 ст. 111-1 («Коллаборационная деятельность»);

ч. 2 ст. 260 («Участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований»).

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