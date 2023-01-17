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СБУ знешкодила у Полтавській області агентів ФСБ РФ. Вони «полювали» за С-300 і HIMARS

17 січня 2023, 14:59

СБУ знешкодила у Полтавській області агентів ФСБ РФ. Вони «полювали» за С-300 і HIMARS

Правоохоронці знешкодили агентурну мережу ФСБ РФ внаслідок багатоетапної спецоперації у Полтавській області. Про це повідомляє СБУ.

«Представники спецслужби країни-агресора намагалися отримати інформацію про об’єкти критичної інфраструктури регіону та підрозділи Сил оборони, які задіяні у їх захисті. Зловмисники "полювали" за бойовими позиціями комплексів протиповітряної оборони С-300 та складами з ракетно-артилерійським озброєнням ЗСУ. Також вони намагались виявити місця базування реактивних систем HIMARS і далекобійних гаубиць М777», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у разі виявлення українських військових об'єктів агенти РФ планували їх знищити, а якщо б у них зʼявилася інформація про значне накопичення військової техніки та чіткі географічні координати, планувалася передача цих даних армії РФ для нанесення ракетного удару.

У СБУ розповіли, що за знищення зразків іноземного та українського озброєння російські куратори обіцяли своїм поплічникам від $20 тисяч.

«Однак, співробітники Служби безпеки запобігли диверсіям — своєчасно викрили, задокументували та припинили злочинні дії учасників ворожої агентурної мережі у Кременчуці. Ними виявились двоє переселенців зі сходу України, які були завербовані представником так званої «МДБ ДНР» Дмитром Зіпіром», — повідомили правоохоронці, пояснивши, що перебуваючи у тимчасово окупованому Донецьку, Зіпір дистанційно координував дії своїх агентів на території Полтавщини та «доповідав» про їх співробітникам ФСБ.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили Зіпіру про підозру за ст. 113 Кримінального кодексу («Диверсія»).

Крім того в СБУ зазначили, що планується додаткова кваліфікація його злочинів за:

  • ч. 2 ст. 111 («Державна зрада»);
  • ч. 7 ст. 111-1 («Колабораційна діяльність»);
  • ч. 2 ст. 260 («Участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань»).

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