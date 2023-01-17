«ДНР» показала последствия ночного удара по гостинице в Волновахе

В оккупированной Волновахе

Гостиница в оккупированной Волновахе практически разрушена в результате сегодняшнего ночного удара. Последствия показала группировка «ДНР».



Обстрел произошел примерно в 00:30. В «ДНР» предполагают, что били из самоходного орудия CAESAR калибром 155 мм.



Два здания гостиницы сильно разрушены: разбиты окна, стены, кровля. В одном из зданий между вторым и третьим этажом обрушилось перекрытие. После обстрела был пожар.



«МЧС ДНР» утверждает, что на момент попадания снарядов в отеле находились восемь человек, семеро эвакуировались самостоятельно. В 04:28 из-под завалов было извлечено тело женщины 1941 года рождения.



Среди фото есть снимок дверей отеля, на которых мелом написано: «Живут строители». Располагались ли в гостинице российские военные, как это часто бывает на оккупированной части Донбасса, в сообщении не уточняется.