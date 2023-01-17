«ДНР» показала наслідки нічного удару по готелю у Волновасі

В окупованій Волновасі

Готель в окупованій Волновасі практично зруйновано через сьогоднішній нічний удар. Наслідки показало угруповання «ДНР».



Обстріл стався приблизно о 00:30. У «ДНР» припускають, що били із самохідного знаряддя CAESAR калібром 155 мм.



Дві будівлі готелю сильно зруйновані: розбиті вікна, стіни, покрівля. В одній із будівель між другим і третім поверхом обвалилося перекриття. Після обстрілу була пожежа.



«МНС ДНР» стверджує, що на момент влучення снарядів у готелі перебувало вісім осіб, семеро евакуювалися самостійно. О 04:28 з-під завалів було витягнуто тіло жінки 1941 року народження.



Серед фото є знімок дверей готелю, на яких крейдою написано: «Живуть будівельники». Чи розташовувалися в готелі російські військові, як це часто буває на окупованій частині Донбасу, у повідомленні не уточнюється.