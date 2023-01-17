«ДНР»: Под завалам зданий в Донецке и Волновахе найдены тела трех человек

Под завалами обрушившихся от обстрела зданий в Донецке и Волновахе найдены тела трех погибших. Об этом заявили в пресс-службе «МЧС ДНР».



Так, спасатели извлекли из-под завалов торгово-офисного здания в Калининском районе Донецка тела двух женщин — 1977 и 1975 года рождения.



Накануне вечером спасатели также извлекли тело погибшего мужчины 1959 года рождения. Таким образом число жертв обстрела Донецка 16 января увеличилось до трех человек. Вследствие удара еще четверо были ранены.



Также в группировке заявили о гибели одного человека в результате обстрела гостиницы по улице Ленина в Волновахе.



В результате удара повреждена кровля и перекрытия между третьим и вторым этажами, стена, уничтожено остекление. Также произошло частичное обрушение здания.



Утверждается, что в гостинице были восемь человек, семеро эвакуировались самостоятельно.