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«ДНР» и «ЛНР» опубликовали тарифы на связь после повышения

17 января 2023, 15:58

«ДНР» и «ЛНР» опубликовали тарифы на связь после повышения

Мобильные операторы на подконтрольных группировкам «ДНР» и «ЛНР» территориях опубликовали новые, повышенные тарифы.

«Феникс» предлагает для жителей оккупированной части Донетчины самый дешевый тарифный план за 120 рублей (60 гривен по курсу НБУ на 12.01.2023 г). Согласно его условиям, звонки внутри сети бесплатны.

«Звонки в Россию — 6 рублей (3 гривны — ред.) за минуту», — пишет оператор.

За 144 рубля (72 гривны) предлагают пакет с бесплатными внутрисетевыми звонками и с объемом трафика мобильного интернета 1 ГБ.

Самый дорогой тариф — 360 рублей (180 гривен). По условиям, абонентам дается 50 бесплатных минут на звонки в Россию, безлимит на звонки на «Феникс» и 2 ГБ интернета.

Оператор «МКС» жителям оккупированной части Луганщины предлагает пакеты, цены которых стартуют от 115 рублей (58 гривен). За такую сумму можно разговаривать внутри сети бесплатно 60 минут в день, также предоставляется 1 ГБ интернета. Самый дорогой пакет стоит 600 рублей (300 гривен): включены безлимитные звонки внутри сети и мобильный интернет.

Подконтрольный «ЛНР» оператор считает себя российским, и предлагает звонить «другим операторам РФ» за 3,6 рубля (1,8 гривны) за минуту.



Ранее сообщалось, что мобильные операторы группировок «ДНР» и «ЛНР» поднимают тарифы.

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