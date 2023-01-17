«ДНР» і «ЛНР» опублікували тарифи на зв'язок після підвищення

Мобільні оператори на підконтрольних угрупованням «ДНР» і «ЛНР» територіях опублікували нові, підвищені тарифи.



«Фенікс» пропонує для жителів окупованої частини Донеччини найдешевший тарифний план за 120 рублів (60 гривень за курсом НБУ на 12.01.2023 р). Згідно з його умовами, дзвінки всередині мережі безплатні.



«Дзвінки в Росію — 6 рублів (3 гривні — ред.) за хвилину», — пише оператор.



За 144 рублі (72 гривні) пропонують пакет із безплатними внутрішньомережевими дзвінками та з обсягом трафіку мобільного інтернету 1 ГБ.



Найдорожчий тариф — 360 рублів (180 гривень). За умовами, абонентам дається 50 безплатних хвилин на дзвінки в Росію, безліміт на дзвінки на «Фенікс» і 2 ГБ інтернету.

Оператор «МКС» жителям окупованої частини Луганщини пропонує пакети, ціни яких стартують від 115 рублів (58 гривень). За таку суму можна розмовляти всередині мережі безплатно 60 хвилин на день, також надається 1 ГБ інтернету. Найдорожчий пакет коштує 600 рублів (300 гривень): включено безлімітні дзвінки всередині мережі та мобільний інтернет.



Підконтрольний «ЛНР» оператор вважає себе російським, і пропонує дзвонити «іншим операторам РФ» за 3,6 рубля (1,8 гривні) за хвилину.