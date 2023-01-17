В «ДНР» заявили о гибели жителя поселка под Волновахой

Житель поселка Благодатное погиб сегодня в ходе обстрела. Об этом заявили в штабе «территориальной обороны» группировки «ДНР».



Уточняется, что этот поселок расположен неподалеку от фронта, рядом с Владимировкой и Графским. Ближайший крупный населенный пункт — это Угледар.



Гостиница в оккупированной Волновахе практически разрушена в результате сегодняшнего ночного удара. Погибла женщина. «МЧС ДНР» утверждает, что на момент попадания снарядов в отеле находились восемь человек, семеро эвакуировались самостоятельно.