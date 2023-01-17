Шойгу объявил об увеличении количества войск РФ

Численность российских войск должна быть увеличена до полутора миллионов человек в течение трех лет. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу на совещании по реформированию армии.



По последним данным, численность российских войск составляет около миллиона человек. Еще около двух миллионов находятся в резерве.



В рамках реформы Минобороны планирует создать армейский корпус в Карелии, а также «два новых межвидовых стратегических территориальных объединения вооруженных сил – Московский и Ленинградский военные округа, а также самодостаточные группировки войск (сил) на территориях новых субъектов Российской Федерации [речь идет об оккупированных территориях]». Кроме того, в частности, будут сформированы три мотострелковые дивизии в составе Сухопутных войск и две десантно-штурмовые дивизии в Воздушно-десантных войсках.



В сообщении российского оборонного ведомства также отмечается, что особое внимание необходимо уделить комплектованию войск военнослужащими по контракту.



Как заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, российский президент Владимир Путин согласился с предложением Минобороны по увеличению личного состава армии.



По его словам, нововведения якобы связаны с «войной, которую страны коллективного Запада» ведут против России.