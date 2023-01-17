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Шойгу оголосив про збільшення кількості військ РФ

17 січня 2023, 17:10

Шойгу оголосив про збільшення кількості військ РФ

Чисельність російських військ має бути збільшена до півтора мільйона людей протягом трьох років. Про це заявив міністр оборони Росії Сергій Шойгу на нараді щодо реформування армії.

За останніми даними, чисельність російських військ складає близько мільйона людей. Ще близько двох мільйонів перебувають у резерві.

У рамках реформи Міноборони планує створити армійський корпус у Карелії, а також «два нові міжвидові стратегічні територіальні об'єднання збройних сил – Московський і Ленінградський військові округи, а також самодостатні угруповання військ (сил) на територіях нових суб'єктів Російської Федерації [йдеться про окуповані території]».

Крім того, буде сформовано три мотострілкові дивізії у складі Сухопутних військ та дві десантно-штурмові дивізії у Повітряно-десантних військах.

У повідомленні російського оборонного відомства також наголошується, що особливу увагу необхідно приділити комплектуванню військ військовослужбовцями за контрактом.

Як заявив прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков, російський президент Володимир Путін погодився із пропозицією Міноборони щодо збільшення особового складу армії.

За його словами, нововведення нібито пов'язані із «війною, яку країни колективного Заходу» ведуть проти Росії.

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