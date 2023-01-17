Последняя российская атака повредила 9 блоков генерации электроэнергии – Шмыгаль

В результате российского ракетного обстрела 14 января повреждены 9 блоков тепловых электростанций, три магистральные подстанции и одна воздушная линия. Об этом на заседании правительства сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает «Интерфакс-Украина».



«Последняя массированная атака имела деструктивные последствия и для украинской энергетики. Потерпели повреждения объекты генерации: 1 блок тепловой электростанции на востоке и 8 блоков тепловых электростанций на западе страны. Повреждены три магистральные подстанции и одна воздушная линия. Это привело к росту дефицита мощности в энергосистеме. Что заставляет каждый день, начиная с 15 января, применять аварийные отключения», - сказал Шмыгаль



Однако, по словам премьера, энергосистема страны выстояла, осталась цельной и управляемой.



«В круглосуточном режиме продолжаются ремонтные работы. Каждый день работаем над тем, чтобы в Украину поступало больше генераторов, трансформаторов и другого оборудования для устранения повреждений», - добавил он.



За средства Фонда поддержки энергетики в правительстве планируют закупить энергооборудование на сумму более 100 млн евро.