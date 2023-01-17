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Остання російська атака пошкодила 9 блоків генерації електроенергії – Шмигаль

17 січня 2023, 17:55

Остання російська атака пошкодила 9 блоків генерації електроенергії – Шмигаль

Внаслідок російського ракетного обстрілу 14 січня пошкоджено 9 блоків теплових електростанцій, три магістральні підстанції та одна повітряна лінія. Про це на засіданні уряду повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає «Інтерфакс-Україна».

«Остання масована атака мала деструктивні наслідки для української енергетики. Зазнали пошкоджень об'єктів генерації: 1 блок теплової електростанції на сході та 8 блоків теплових електростанцій на заході країни. Пошкоджено три магістральні підстанції та одна повітряна лінія. Це спричинило зростання дефіциту потужності в енергосистемі. Що змушує щодня, починаючи з 15 січня застосовувати аварійні відключення», - сказав Шмигаль.

Однак, за словами прем'єра, енергосистема країни вистояла, залишилася цільною та керованою.

«У цілодобовому режимі продовжуються ремонтні роботи. Щодня працюємо над тим, щоб до України надходило більше генераторів, трансформаторів та іншого обладнання для усунення пошкоджень», - додав він.

За кошти Фонду підтримки енергетики в уряді планують закупити енергообладнання на суму понад 100 млн євро.

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