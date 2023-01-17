«Соседей убили, дома разбивают»: Эвакуация из Бахмута проходит под обстрелами

Из самого обстреливаемого района — Забахмутки (часть Бахмута за рекой) — перебираются по деревяшкам не только люди, но и собаки. Чтобы попасть в центр города, в гуманитарный штаб, где можно получить хоть какую-то еду, и где окажут медицинскую помощь. Там сейчас проходят самые тяжелые бои за Бахмут. Вооруженные силы Украины ежедневно по десять раз в день отбивают атаки противника. Больше подробностей — в видео.



В Забахмутке, в самом обстреливаемом районе города, российские оккупанты стреляют по мирным жилым кварталам. Находиться здесь крайне сложно: вокруг горят многоэтажки и не прекращаются обстрелы.



Местные жители рассказывают, что перебираются через реку по настилу каждый день. Другого пути нет — была переправа, но ее взорвали.



Несмотря на тяжелое положение в Бахмуте, в городе еще остаются почти девять тысяч мирных жителей. 90 процентов населения покинули зону боевых действий, где уже почти все жилые дома разбиты. На сегодня город разрушен на более чем 60 процентов, вся критическая инфраструктура уничтожена. И ежедневно число разрушенных зданий увеличивается.



Местный житель Сергей рассказывает, что вчера в многоэтажке был пожар. И такие возгорания происходят регулярно.



Оставшиеся люди преимущественно живут в подвалах многоквартирных домов. Из укрытий выходят за продуктами и одеждой.



Пенсионер Анатолий Геннадьевич ежедневно около 40 минут в одну сторону идет в гуманитарный штаб — под огнем оккупантов, чтобы достать себе еды. Его дом полностью разбит.



«Как раз накрыло всю мою усадьбу и попало точно во вход гаража. Если бы я там был — все. Дом разбит полностью. "Прилет" был где-то месяц назад», — рассказал пенсионер.



Он в момент «прилета» снаряда из гаубицы шел с рынка, и это его спасло.



«Сказали полиции позвонить, но от них ни ответа, ни привета», — отметил мужчина.



На вопрос об эвакуации житель Бахмута ответил, что посмотрит «по обстоятельствам». Живет он в подвале.



«В одном доме есть очень хороший подвал. Теплый. Не отопление, а просто сконструирован он удачно», — пояснил пенсионер.



На окраине Бахмута слышны ближние бои в районе Опытного между ВСУ и российскими оккупантами. На месте взрыва — воронка. От этого взрыва пострадали два близлежащих многоэтажки: у одной повреждены внешние конструкции, а вторая полностью сгорела.



Некоторые люди все же принимают решение эвакуироваться, устав от постоянно летающих над головами снарядов. Волонтеры организовывают транспорт и вывозят сперва в более спокойные города Донецкой области, а затем на поезде есть возможность бесплатно выехать в западную часть Украины.



«Уже устали от всего. Стреляют-стреляют, все трясется. Соседей там убили, дома разбивают. Плюс у нас на улице уже два дома осталось. Все остальное уже разбито. Уже боишься за свою жизнь», — рассказала жительница Бахмута Лариса.



Ее муж остался дома.



«У него животные, плюс собак-кошек соседи еще оставляли. Говорит, я не могу бросить. Жалко ж животных… Я думаю, если меня не будет — он быстрее уедет. Он мне давно говорил: "Уезжай". А я ж не хотела, чтобы он сам оставался. Думаю, что он теперь уедет быстрее сам. Потому что сам не сможет», — отметила женщина.



Чаще всего люди берут с собой лишь документы и домашних животных. Прожив уже столько времени в условиях боевых действий, те, кто решаются на эвакуацию, понимают, что жизнь дороже любых вещей.



Одна из женщин взяла с собой кота Кузю.



«Кузя, лапкой помаши своей огромной. Еле в сумку засунула», — сказала она.



Те, кто едет в эвакуацию, боятся, что им не будет, куда потом возвращаться.



«В наш дом вчера прилетела ракета. Высыпались стекла. Они уже давно высыпались. Вчера добило окончательно. Возле дома. Дом подпрыгнул. Мы с ней вдвоем остались в подъезде. И вдвоем решили выехать», — рассказала жительница Бахмута.



Волонтер Ольга отметила, что важно вывезти людей.

«Многие люди сидят без связи и не знают, как выехать. Мы объезжаем дома, даем информацию, потом за ними возвращаемся. Некоторых приходится уговаривать несколько раз», — рассказала она.



Тем временем российские войска продолжают обстрелы, в результате которых гибнут и получают ранения мирные жители Бахмута.