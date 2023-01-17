Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут Соледар

«Соседей убили, дома разбивают»: Эвакуация из Бахмута проходит под обстрелами

17 января 2023, 22:15

«Соседей убили, дома разбивают»: Эвакуация из Бахмута проходит под обстрелами

Из самого обстреливаемого района — Забахмутки (часть Бахмута за рекой) — перебираются по деревяшкам не только люди, но и собаки. Чтобы попасть в центр города, в гуманитарный штаб, где можно получить хоть какую-то еду, и где окажут медицинскую помощь. Там сейчас проходят самые тяжелые бои за Бахмут. Вооруженные силы Украины ежедневно по десять раз в день отбивают атаки противника. Больше подробностей — в видео.

В Забахмутке, в самом обстреливаемом районе города, российские оккупанты стреляют по мирным жилым кварталам. Находиться здесь крайне сложно: вокруг горят многоэтажки и не прекращаются обстрелы.

Местные жители рассказывают, что перебираются через реку по настилу каждый день. Другого пути нет — была переправа, но ее взорвали.

Несмотря на тяжелое положение в Бахмуте, в городе еще остаются почти девять тысяч мирных жителей. 90 процентов населения покинули зону боевых действий, где уже почти все жилые дома разбиты. На сегодня город разрушен на более чем 60 процентов, вся критическая инфраструктура уничтожена. И ежедневно число разрушенных зданий увеличивается.

Местный житель Сергей рассказывает, что вчера в многоэтажке был пожар. И такие возгорания происходят регулярно.

Оставшиеся люди преимущественно живут в подвалах многоквартирных домов. Из укрытий выходят за продуктами и одеждой.

Пенсионер Анатолий Геннадьевич ежедневно около 40 минут в одну сторону идет в гуманитарный штаб — под огнем оккупантов, чтобы достать себе еды. Его дом полностью разбит.

«Как раз накрыло всю мою усадьбу и попало точно во вход гаража. Если бы я там был — все. Дом разбит полностью. "Прилет" был где-то месяц назад», — рассказал пенсионер.

Он в момент «прилета» снаряда из гаубицы шел с рынка, и это его спасло.

«Сказали полиции позвонить, но от них ни ответа, ни привета», — отметил мужчина.

На вопрос об эвакуации житель Бахмута ответил, что посмотрит «по обстоятельствам». Живет он в подвале.

«В одном доме есть очень хороший подвал. Теплый. Не отопление, а просто сконструирован он удачно», — пояснил пенсионер.

На окраине Бахмута слышны ближние бои в районе Опытного между ВСУ и российскими оккупантами. На месте взрыва — воронка. От этого взрыва пострадали два близлежащих многоэтажки: у одной повреждены внешние конструкции, а вторая полностью сгорела.

Некоторые люди все же принимают решение эвакуироваться, устав от постоянно летающих над головами снарядов. Волонтеры организовывают транспорт и вывозят сперва в более спокойные города Донецкой области, а затем на поезде есть возможность бесплатно выехать в западную часть Украины.

«Уже устали от всего. Стреляют-стреляют, все трясется. Соседей там убили, дома разбивают. Плюс у нас на улице уже два дома осталось. Все остальное уже разбито. Уже боишься за свою жизнь», — рассказала жительница Бахмута Лариса.

Ее муж остался дома.

«У него животные, плюс собак-кошек соседи еще оставляли. Говорит, я не могу бросить. Жалко ж животных… Я думаю, если меня не будет — он быстрее уедет. Он мне давно говорил: "Уезжай". А я ж не хотела, чтобы он сам оставался. Думаю, что он теперь уедет быстрее сам. Потому что сам не сможет», — отметила женщина.

Чаще всего люди берут с собой лишь документы и домашних животных. Прожив уже столько времени в условиях боевых действий, те, кто решаются на эвакуацию, понимают, что жизнь дороже любых вещей.

Одна из женщин взяла с собой кота Кузю.

«Кузя, лапкой помаши своей огромной. Еле в сумку засунула», — сказала она.

Те, кто едет в эвакуацию, боятся, что им не будет, куда потом возвращаться.

«В наш дом вчера прилетела ракета. Высыпались стекла. Они уже давно высыпались. Вчера добило окончательно. Возле дома. Дом подпрыгнул. Мы с ней вдвоем остались в подъезде. И вдвоем решили выехать», — рассказала жительница Бахмута.

Волонтер Ольга отметила, что важно вывезти людей.

«Многие люди сидят без связи и не знают, как выехать. Мы объезжаем дома, даем информацию, потом за ними возвращаемся. Некоторых приходится уговаривать несколько раз», — рассказала она.

Тем временем российские войска продолжают обстрелы, в результате которых гибнут и получают ранения мирные жители Бахмута.

Еще по теме

Места
Бахмут
Прочее
Эвакуация Война

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
23:35
Главные события в оккупации 17 января
18:33
Рынок «Азовский» в Мариуполе показали в сети
17:56
Коньяк и вино с таким же названием: Житель Горловки показал полки супермаркета
16:27
В «ДНР» заявили о гибели жителя поселка под Волновахой
16:26
В сети показали, как сейчас выглядит меткомбинат «Азовсталь» в Мариуполе
15:59
В группировке «ДНР» нашли «виновных» в обстреле ПТУ Макеевки — ГУР МОУ
15:58
«ДНР» и «ЛНР» опубликовали тарифы на связь после повышения
15:22
«ДНР» показала последствия ночного удара по гостинице в Волновахе
11:58
Правозащитники: Минимум 600 жителей Херсонщины стали жертвами насильственных похищений РФ
10:23
«ЛНР» собирается отдать украденные у ОБСЕ машины российским военным
10:07
«ДНР»: Под завалам зданий в Донецке и Волновахе найдены тела трех человек
23:00
Главные события в оккупации 16 января
22:04
Обстрел Донецка: из-под завалов извлечен погибший мужчина
16:08
В РФ начали раздавать медали «за взятие Соледара»
13:34
Внедорожники ОБСЕ вывезли из Ростова на Донбасс. Видимо, их украла Россия
все новости
23:36
Ситуация в Святогорске и Лимане: Что происходит на севере Донецкой области
23:35
Главные события в оккупации 17 января
23:14
Украина получит третью батарею систем ПВО Patriot
22:15
«Соседей убили, дома разбивают»: Эвакуация из Бахмута проходит под обстрелами
21:23
На Бахмутском направлении — тяжелые бои: В ГПСУ опубликовали видео
20:33
До миллиона гривен выплатят владельцам разрушенного жилья в Днепре — мэр
19:58
«Нужны ваши криминальные таланты, чтобы убивать»: Пригожин поговорил с экс-«вагнеровцами»
19:16
Никаких компромиссов: Что обсуждали Залужный и Милли
18:48
На Киевщине четверо детей провалились под лед
18:33
Рынок «Азовский» в Мариуполе показали в сети
17:56
Коньяк и вино с таким же названием: Житель Горловки показал полки супермаркета
17:55
Последняя российская атака повредила 9 блоков генерации электроэнергии – Шмыгаль
17:10
Шойгу объявил об увеличении количества войск РФ
16:57
Ракетный удар по многоэтажке в Днепре привел к гибели 45 человек. Шесть из них — дети
16:27
В «ДНР» заявили о гибели жителя поселка под Волновахой
все новости
ВИДЕО
Лиман. Скриншот Ситуация в Святогорске и Лимане: Что происходит на севере Донецкой области
17 января, 23:36
Бахмут. Скриншот «Соседей убили, дома разбивают»: Эвакуация из Бахмута проходит под обстрелами
17 января, 22:15
Разбор завалов ТЦ в Донецке. Фото: «‎МЧС ДНР» Обстрел Донецка: из-под завалов извлечен погибший мужчина
16 января, 22:04

«Новости Донбасса» © 2023, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

 

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама