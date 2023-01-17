«Сусідів убили, будинки розбивають»: Евакуація з Бахмута проходить під обстрілами

Бахмут. Скріншот

З найбільш обстрілюваного району — Забахмутки (частина Бахмута за річкою) — перебираються дерев'яними брусками не тільки люди, а й собаки. Щоб потрапити в центр міста, до гуманітарного штабу, де можна отримати хоч якусь їжу, і де нададуть медичну допомогу. Там зараз проходять найважчі бої за Бахмут. Збройні сили України щодня по десять разів на день відбивають атаки противника. Більше подробиць — у відео.



У Забахмутці, у найбільш обстрілюваному районі міста, російські окупанти стріляють по мирних житлових кварталах. Перебувати тут вкрай складно: навколо горять багатоповерхівки та не припиняються обстріли.



Місцеві жителі розповідають, що перебираються через річку по настилу щодня. Іншого шляху немає — була переправа, але її підірвали.



Попри скрутне становище в Бахмуті, у місті ще залишаються майже дев'ять тисяч мирних жителів. 90 відсотків населення покинули зону бойових дій, де вже майже всі житлові будинки розбиті. На сьогодні місто зруйноване на понад 60 відсотків, уся критична інфраструктура знищена. І щодня кількість зруйнованих будівель збільшується.



Місцевий житель Сергій розповідає, що вчора в багатоповерхівці була пожежа. І такі загоряння відбуваються регулярно.



Люди, що залишилися, переважно живуть у підвалах багатоквартирних будинків. З укриттів виходять по продукти та одяг.



Пенсіонер Анатолій Геннадійович щодня близько 40 хвилин в один бік іде до гуманітарного штабу — під вогнем окупантів, щоб дістати собі їжі. Його будинок повністю розбитий.



«Якраз накрило всю мою садибу та влучило точно у вхід гаража. Якби я там був — усе. Будинок розбитий повністю. "Приліт" був десь місяць тому», — розповів пенсіонер.



Він у момент "прильоту" снаряда з гаубиці йшов із ринку, і це його врятувало.



«Сказали поліції зателефонувати, але від них ні відповіді, ні привіту», — зазначив чоловік.



На запитання про евакуацію житель Бахмута відповів, що подивиться «на обставини». Живе він у підвалі.



«В одному будинку є дуже хороший підвал. Теплий. Не опалення, а просто сконструйований він вдало», — пояснив пенсіонер.



На околиці Бахмута чути ближні бої в районі Опитного між ЗСУ та російськими окупантами. На місці вибуху — воронка. Від цього вибуху постраждали дві прилеглі багатоповерхівки: в однієї пошкоджено зовнішні конструкції, а друга повністю згоріла.



Деякі люди все ж ухвалюють рішення евакуюватися, втомившись від снарядів, що постійно літають над головами. Волонтери організовують транспорт і вивозять спершу в більш спокійні міста Донецької області, а потім потягом є можливість безплатно виїхати в західну частину України.



«Уже втомилися від усього. Стріляють-стріляють, усе трясеться. Сусідів там убили, будинки розбивають. Плюс у нас на вулиці вже два будинки залишилося. Все інше вже розбите. Уже боїшся за своє життя», — розповіла мешканка Бахмута Лариса.



Її чоловік залишився вдома.



«У нього тварини, плюс собак-кішок сусіди ще залишали. Каже, я не можу кинути. Шкода ж тварин... Я думаю, якщо мене не буде — він швидше поїде. Він мені давно говорив: "Їдь". А я ж не хотіла, щоб він сам залишався. Думаю, що він тепер поїде швидше сам. Тому що сам не зможе», — зазначила жінка.



Найчастіше люди беруть із собою лише документи та домашніх тварин. Проживши вже стільки часу в умовах бойових дій, ті, хто наважуються на евакуацію, розуміють, що життя дорожче за будь-які речі.



Одна з жінок взяла із собою кота Кузю.



«Кузя, лапкою помахай своєю величезною. Ледве в сумку засунула», — сказала вона.



Ті, хто їде в евакуацію, бояться, що їм не буде, куди потім повертатися.



«У наш будинок учора прилетіла ракета. Висипалося скло. Воно вже давно висипалося. Учора добило остаточно. Біля будинку. Будинок підстрибнув. Ми з нею вдвох залишилися в під'їзді. І вдвох вирішили виїхати», — розповіла мешканка Бахмута.



Волонтерка Ольга зазначила, що важливо вивезти людей.



«Багато людей сидять без зв'язку й не знають, як виїхати. Ми об'їжджаємо будинки, даємо інформацію, потім за ними повертаємося. Деяких доводиться вмовляти кілька разів», — розповіла вона.



Тим часом російські війська продовжують обстріли, через які гинуть і отримують поранення мирні жителі Бахмута.