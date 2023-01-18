К концу 16 января ВСУ, скорее всего, были выведены из Соледара — Британская разведка

К концу 16 января украинские силы, скорее всего, были выведены из города Соледар Донецкой области, ВСУ, вероятно, установили новые оборонительные рубежи на западе. Об этом идёт речь в разведывательном обзоре Министерства обороны Великобритании.

Специалисты делают вывод, что наступление РФ на Соледар в основном состояло из сил ЧВК «Вагнера» и представляло собой вспомогательную операцию, направленную на то, чтобы захватить Бахмут. Кроме того отмечается, что один из двух основных украинских маршрутов поставок в Бахмут в настоящее время находится под давлением войск РФ.

«На снимках видно, что с начала января 2023 года юг и восток Бахмута продолжают подвергаться интенсивным артиллерийским обстрелам. Украинские силы почти наверняка продолжают обороняться от российских сил на окраинах города», - рассказали в Британской разведке.

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