До кінця 16 січня ЗСУ, швидше за все, були виведені із Соледара — Британська розвідка

До кінця 16 січня українські сили, найімовірніше, були виведені з міста Соледар Донецької області, ЗСУ, мабуть, встановили нові оборонні рубежі на заході. Про це йдеться в розвідувальному огляді Міністерства оборони Великобританії.

Фахівці роблять висновок, що наступ РФ на Соледар в основному складався з сил ПВК «Вагнера» і був допоміжною операцією, спрямованою на те, щоб захопити Бахмут. Крім того, зазначається, що один із двох основних українських маршрутів поставок до Бахмута наразі перебуває під тиском військ РФ.

«На знімках видно, що з початку січня 2023 року південь і схід Бахмута продовжують зазнавати інтенсивних артилерійських обстрілів. Українські сили майже, напевно, продовжують оборонятися від російських сил на околицях міста», - розповіли у Британській розвідці.

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