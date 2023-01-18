Авиакатастрофа в Броварах: Реакция Зеленского и лидеров ЕС

На авиакатастрофу в Броварах Киевской области отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.



«Сегодня произошла ужасная трагедия. Разбился вертолет ГСЧС, на месте падения возник пожар… Точное число жертв трагедии сейчас устанавливается. Среди них министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, государственный секретарь МВД Юрий Лубкович, их помощники, экипаж вертолета», — отметил Зеленский.



Он добавил, что травмированных — свыше 20, среди них почти половина — дети.



«По состоянию на эту минуту погибли три ребенка. Невыразимая боль... Поручил Службе безопасности Украины во взаимодействии с Национальной полицией Украины и другими уполномоченными органами выяснить все обстоятельства случившегося. Мои соболезнования всем родным и близким погибших! Денис, Евгений, Юрий, команда МВД... настоящие патриоты Украины. Светлая память! Светлая память всем, чьи жизни забрало это черное утро!», — написал президент.



На авиакатастрофу также отреагировали лидеры Евросоюза: президент Польши Анджей Дуда, президент Евросовета Шарль Мишель, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, посол ЕС в Украине Матти Маасикас. Все они выразили соболезнования.



Напомним, в Броварах утром возле детского сада упал вертолет, после чего возник пожар. Уже известно о 18 жертвах авиакатастрофы, в том числе троих детях. Погибли министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и госсекретарь Юрий Лубкович, они летели в вертолете. 29 человек пострадали, среди них — 15 детей.