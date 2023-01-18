Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ Соледар

Авіакатастрофа в Броварах: Реакція Зеленського та лідерів ЄС

18 січня 2023, 12:25

Авіакатастрофа в Броварах: Реакція Зеленського та лідерів ЄС

На авіакатастрофу в Броварах Київської області відреагував президент України Володимир Зеленський.

«Сьогодні сталася жахлива трагедія. Розбився гелікоптер ДСНС, на місці падіння виникла пожежа... Точна кількість жертв трагедії зараз встановлюється. Серед них міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, його перший заступник Євген Єнін, державний секретар МВС Юрій Лубкович, їхні помічники, екіпаж гелікоптера», — зазначив Зеленський.

Він додав, що травмованих — понад 20, серед них майже половина — діти.

«Станом на цю хвилину загинули три дитини. Невимовний біль... Доручив Службі безпеки України у взаємодії з Національною поліцією України та іншими уповноваженими органами з'ясувати всі обставини того, що сталося. Мої співчуття всім рідним і близьким загиблих! Денис, Євген, Юрій, команда МВС... справжні патріоти України. Світла пам'ять! Світла пам'ять усім, чиї життя забрав цей чорний ранок!», — написав президент.

На авіакатастрофу також відреагували лідери Євросоюзу: президент Польщі Анджей Дуда, президент Євроради Шарль Мішель, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, посол ЄС в Україні Матті Маасікас. Усі вони висловили співчуття.

Нагадаємо, у Броварах уранці біля дитячого садка впав вертоліт, після чого виникла пожежа. Уже відомо про 18 жертв авіакатастрофи, зокрема трьох дітей. Загинули міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, його перший заступник Євген Єнін і держсекретар Юрій Лубкович, вони летіли у вертольоті. 29 людей постраждали, серед них — 15 дітей. 

Ще за темою

Інше
Пожежа авіакатастрофа
Місця
Європейський Союз Київсьска область Бровари

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
11:19
«ДНР»: У Горлівці поранено жінку
23:35
Головні події в окупації 17 січня
18:33
Ринок «Азовський» у Маріуполі показали в мережі
17:56
Коньяк і вино з такою самою назвою: Житель Горлівки показав полиці супермаркету
16:27
У «ДНР» заявили про загибель мешканця селища під Волновахою
16:26
У мережі показали, як зараз виглядає меткомбінат «Азовсталь» у Маріуполі
15:59
Угрупування «ДНР» знайшло «винних» в обстрілі ПТУ Макіївки – ГУР МОУ
15:58
«ДНР» і «ЛНР» опублікували тарифи на зв'язок після підвищення
15:30
«ДНР» показала наслідки нічного удару по готелю у Волновасі
11:58
Мінімум 600 жителів Херсонщини стали жертвами насильницьких викрадень РФ
10:23
«ЛНР» збирається віддати вкрадені в ОБСЄ машини російським військовим
10:07
«ДНР»: Під завалами будівель у Донецьку та Волновасі знайдено тіла трьох людей
23:00
Головні події в окупації 16 січня
22:20
Обстріл Донецька: з-під завалів вилучено загиблого чоловіка
16:08
У РФ почали роздавати медалі «за взяття Соледара»
Всі новини
13:15
Удар ракетою по будинку в Дніпрі: Безвісти зниклими залишаються 17 людей, 12 тіл не опізнані
13:00
Окупанти намагалися прорватися в Бахмут
12:47
Путін назвав Донбас «історичними територіями» РФ
12:28
Зберігається суттєвий дефіцит потужності в енергосистемі України
12:25
Авіакатастрофа в Броварах: Реакція Зеленського та лідерів ЄС
11:55
Кириленко: У Соледарській громаді — напружена ситуація
11:47
У Броварах упав вертоліт, горів дитсадок: 16 жертв, загинуло керівництво МВС, зокрема Монастирський
11:19
«ДНР»: У Горлівці поранено жінку
10:55
Армія РФ 34 рази за минулу добу атакувала Донецьку область
10:48
На Харківщині під обстріл потрапила лікарня, поранено фельдшера
10:25
83 рази за минулу добу війська РФ атакували Херсонську область
09:36
До кінця 16 січня ЗСУ, швидше за все, були виведені із Соледара — Британська розвідка
09:19
За добу ЗСУ знищили близько 100 російських десантників на Луганщині — Гайдай
08:53
В Україні через війну РФ загинули щонайменше 459 дітей
08:40
Вночі окупанти обстріляли дві громади Дніпропетровської області
Всі новини
ВІДЕО
Лиман. Скріншот Ситуація у Святогірську та Лимані: Що відбувається на півночі Донецької області
17 січня, 23:36
Бахмут. Скріншот «Сусідів убили, будинки розбивають»: Евакуація з Бахмута проходить під обстрілами
17 січня, 22:15
Розбір завалів ТЦ у Львові. Фото: «‎МНС ДНР» Обстріл Донецька: з-під завалів вилучено загиблого чоловіка
16 січня, 22:20

«Новини Донбасу» © 2023, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

 

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама