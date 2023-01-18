Авіакатастрофа в Броварах: Реакція Зеленського та лідерів ЄС

На авіакатастрофу в Броварах Київської області відреагував президент України Володимир Зеленський.



«Сьогодні сталася жахлива трагедія. Розбився гелікоптер ДСНС, на місці падіння виникла пожежа... Точна кількість жертв трагедії зараз встановлюється. Серед них міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, його перший заступник Євген Єнін, державний секретар МВС Юрій Лубкович, їхні помічники, екіпаж гелікоптера», — зазначив Зеленський.



Він додав, що травмованих — понад 20, серед них майже половина — діти.



«Станом на цю хвилину загинули три дитини. Невимовний біль... Доручив Службі безпеки України у взаємодії з Національною поліцією України та іншими уповноваженими органами з'ясувати всі обставини того, що сталося. Мої співчуття всім рідним і близьким загиблих! Денис, Євген, Юрій, команда МВС... справжні патріоти України. Світла пам'ять! Світла пам'ять усім, чиї життя забрав цей чорний ранок!», — написав президент.



На авіакатастрофу також відреагували лідери Євросоюзу: президент Польщі Анджей Дуда, президент Євроради Шарль Мішель, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, посол ЄС в Україні Матті Маасікас. Усі вони висловили співчуття.



Нагадаємо, у Броварах уранці біля дитячого садка впав вертоліт, після чого виникла пожежа. Уже відомо про 18 жертв авіакатастрофи, зокрема трьох дітей. Загинули міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, його перший заступник Євген Єнін і держсекретар Юрій Лубкович, вони летіли у вертольоті. 29 людей постраждали, серед них — 15 дітей.