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Названы имена пилотов и пассажиров, погибших в авиакатастрофе в Броварах

18 января 2023, 15:13

Названы имена пилотов и пассажиров, погибших в авиакатастрофе в Броварах

Среди погибших при падении вертолета в Броварах – три человека из руководства МВД, трое пилотов от ГСЧС, и три человека – из числа помощников и охраны министра. Об этом сообщили глава ГСЧС Сергей Крук, а также пресс-служба МВД.

«Трагедия унесла жизни настоящих патриотов, друзей, коллег. 15 человек [по обновленным данным 14] погибли, среди которых Денис Монастырский, Евгений Енин, Юрий Лубкович. Погиб наш экипаж: Александр Василенко, Константин Коваленко, Иван Касьянов», - написал Крук.

По данным пресс-службы Министерства внутренних дел при исполнении служебных обязанностей в авиакатастрофе погибли:

  • министр внутренних дел Украины Денис Монастырский,
  • первый заместитель главы МВД Евгений Енин,
  • государственный секретарь МВД Юрий Лубкович,
  • заместитель руководителя Патронатной службы МВД Татьяна Шутяк,
  • начальник управления обеспечения защиты Департамента внутренней безопасности НПУ подполковник полиции Михаил Павлушко,
  • ведущий инспектор Департамента коммуникации МВД Николай Анацкий,
  • командир воздушного судна - инструктор авиационной эскадрильи специального назначения на вертолетах Александр Василенко,
  • пилот авиационной эскадрильи специального назначения на вертолетах Константин Коваленко,
  • бортовой механик авиационной эскадрильи специального назначения на вертолете прапорщик службы гражданской защиты Иван Касьянов.

Один из погибших, Николай Анацкий, родом из Бахмута, сообщил его сослуживец по 27-й Печерской бригаде. Он принимал участие в АТО, освобождал Киевщину.

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