Названы имена пилотов и пассажиров, погибших в авиакатастрофе в Броварах

Среди погибших при падении вертолета в Броварах – три человека из руководства МВД, трое пилотов от ГСЧС, и три человека – из числа помощников и охраны министра. Об этом сообщили глава ГСЧС Сергей Крук, а также пресс-служба МВД.



«Трагедия унесла жизни настоящих патриотов, друзей, коллег. 15 человек [по обновленным данным 14] погибли, среди которых Денис Монастырский, Евгений Енин, Юрий Лубкович. Погиб наш экипаж: Александр Василенко, Константин Коваленко, Иван Касьянов», - написал Крук.



По данным пресс-службы Министерства внутренних дел при исполнении служебных обязанностей в авиакатастрофе погибли:

министр внутренних дел Украины Денис Монастырский,

первый заместитель главы МВД Евгений Енин,

государственный секретарь МВД Юрий Лубкович,

заместитель руководителя Патронатной службы МВД Татьяна Шутяк,

начальник управления обеспечения защиты Департамента внутренней безопасности НПУ подполковник полиции Михаил Павлушко,

ведущий инспектор Департамента коммуникации МВД Николай Анацкий,

командир воздушного судна - инструктор авиационной эскадрильи специального назначения на вертолетах Александр Василенко,

пилот авиационной эскадрильи специального назначения на вертолетах Константин Коваленко,

бортовой механик авиационной эскадрильи специального назначения на вертолете прапорщик службы гражданской защиты Иван Касьянов.

Один из погибших, Николай Анацкий, родом из Бахмута, сообщил его сослуживец по 27-й Печерской бригаде. Он принимал участие в АТО, освобождал Киевщину.