Названы имена пилотов и пассажиров, погибших в авиакатастрофе в Броварах

Среди погибших при падении вертолета в Броварах – три человека из руководства МВД, трое пилотов от ГСЧС, и три человека – из числа помощников и охраны министра. Об этом сообщили глава ГСЧС Сергей Крук, а также пресс-служба МВД.
«Трагедия унесла жизни настоящих патриотов, друзей, коллег. 15 человек [по обновленным данным 14] погибли, среди которых Денис Монастырский, Евгений Енин, Юрий Лубкович. Погиб наш экипаж: Александр Василенко, Константин Коваленко, Иван Касьянов», - написал Крук.
По данным пресс-службы Министерства внутренних дел при исполнении служебных обязанностей в авиакатастрофе погибли:
Один из погибших, Николай Анацкий, родом из Бахмута, сообщил его сослуживец по 27-й Печерской бригаде. Он принимал участие в АТО, освобождал Киевщину.