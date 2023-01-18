Названо імена пілотів та пасажирів, які загинули в авіакатастрофі в Броварах

Серед загиблих під час падіння вертольота у Броварах – троє людей з керівництва МВС, троє пілотів від ДСНС, і троє – з помічників та охорони міністра. Про це повідомили голова ДСНС Сергій Крук, а також прес-служба МВС.



«Трагедія забрала життя справжніх патріотів, друзів, колег. 15 людей [за оновленими даними 14] загинули, серед яких Денис Монастирський, Євген Єнін, Юрій Лубкович. Загинув наш екіпаж: Олександр Василенко, Костянтин Коваленко, Іван Касьянов», – написав Крук.



За даними прес-служби Міністерства внутрішніх справ під час виконання службових обов'язків в авіакатастрофі загинули:

міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський,

перший заступник голови МВС Євген Єнін,

державний секретар МВС Юрій Лубкович,

заступник керівника Патронатної служби МВС Тетяна Шутяк,

начальник управління забезпечення захисту Департаменту внутрішньої безпеки НПУ підполковник поліції Михайло Павлушко,

провідний інспектор Департаменту комунікації МВС Микола Анацький,

командир повітряного судна - інструктор авіаційної ескадрильї спеціального призначення на вертольотах Олександр Василенко,

пілот авіаційної ескадрильї спеціального призначення на вертольотах Костянтин Коваленко,

бортовий механік авіаційної ескадрильї спеціального призначення на гелікоптері прапорщик служби цивільного захисту Іван Касьянов.

Один із загиблих, Микола Анацький, родом із Бахмута, повідомив його товариш по службі по 27-й Печерській бригаді. Він брав участь у АТО, звільняв Київщину.