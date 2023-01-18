Названо імена пілотів та пасажирів, які загинули в авіакатастрофі в Броварах

Серед загиблих під час падіння вертольота у Броварах – троє людей з керівництва МВС, троє пілотів від ДСНС, і троє – з помічників та охорони міністра. Про це повідомили голова ДСНС Сергій Крук, а також прес-служба МВС.
«Трагедія забрала життя справжніх патріотів, друзів, колег. 15 людей [за оновленими даними 14] загинули, серед яких Денис Монастирський, Євген Єнін, Юрій Лубкович. Загинув наш екіпаж: Олександр Василенко, Костянтин Коваленко, Іван Касьянов», – написав Крук.
За даними прес-служби Міністерства внутрішніх справ під час виконання службових обов'язків в авіакатастрофі загинули:
Один із загиблих, Микола Анацький, родом із Бахмута, повідомив його товариш по службі по 27-й Печерській бригаді. Він брав участь у АТО, звільняв Київщину.