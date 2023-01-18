В России арестовали младшего сержанта по делу о дезертирстве с Луганщины

В Москве 235-й гарнизонный военный суд арестовал младшего сержанта Евгения Кравченко по обвинению в дезертирстве из зоны боевых действий с оккупированной территории Луганской области. Об этом сообщает «РИА Новости».



Арест продлится до 27 февраля 2023 года.



Как писал «Коммерсант», СК РФ возбудил дело после того, как Кравченко и семеро его сослуживцев самовольно уехали из зоны военных действий и на такси и попутках добрались до подмосковного Подольска.



Там все они явились в местный отдел полиции. Как пишет газета, военные были в гражданской одежде и сдали полицейским четыре автомата и столько же пулеметов Калашникова.



В СИЗО, по данным «Коммерсанта», попал только Кравченко как предполагаемый зачинщик, его сослуживцев следователь отпустил под надзор командира войсковой части в подмосковном военном городке, где они сейчас находятся.