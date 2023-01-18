У Росії заарештували молодшого сержанта у справі про дезертирство з Луганщини

У Москві 235-й гарнізонний військовий суд заарештував молодшого сержанта Євгена Кравченка за звинуваченням у дезертирстві із зони бойових дій із окупованої території Луганської області. Про це повідомляє «РІА Новини».



Арешт триватиме до 27 лютого 2023 року.



Як писав «Комерсант», СК РФ порушив справу після того, як Кравченко і семеро його товаришів по службі самовільно поїхали із зони військових дій і на таксі і попутках дісталися до підмосковного Подільська.



Там усі вони з'явилися до місцевого відділу поліції. Як пише газета, військові були в цивільному одязі і здали поліцейським чотири автомати та стільки ж кулеметів Калашнікова.



У СІЗО, за даними «Комерсанта», потрапив лише Кравченко як передбачуваний призвідник, його товаришів по службі слідчий відпустив під нагляд командира військової частини в підмосковному військовому містечку, де вони зараз знаходяться.