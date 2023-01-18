Донецк и не только: В «ДНР» назвали города, где наибольшие проблемы с отоплением

Самая сложная ситуация с отоплением на оккупированной Россией территории Донецкой области остается в Донецке, Макеевке, Горловке, и Ясиноватой. Об этом сообщил «министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства» группировки «ДНР» Эдуард Осипов.



По его словам, на нестабильную работу котельных сказываются проблемы с водоснабжением, продолжающиеся боевые действия и аварийные ситуации на тепловых сетях. Кроме того, перебои возникают и по причине аварийных отключений электроэнергии.



«По этой причине с начала отопительного периода было 2714 остановок работы котельных, что больше чем в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого сезона», — подчеркнул Осипов.



Также в «ДНР» сетуют на нехватку работников сферы ЖКХ. Особенно проблема с кадрами обострилась из-за мобилизации: коммунальщиков забрали воевать на фронт.



«Не хватает ремонтных бригад. Здесь сказывается и мобилизация, да и вообще нехватка кадров», — заявил руководитель «администрации главы ДНР» Алексей Никоноров.

Также в руководстве «ДНР» начали признавать, что есть случаи, когда отопление было запущено только «на бумаге», а по факту люди живут без тепла с осени.



«Но есть ряд субъективных факторов — это халатность, разгильдяйство», — отметил Никоноров.



Сегодня глава «ДНР» Денис Пушилин заявил, что трое «чиновников» провели минувшую ночь в одной из квартир на Киевском проспекте в Донецке. Отмечается, что в этом доме отопительный сезон даже не начинался.



Как утверждается, в неотапливаемом доме ночевали вышеупомянутые Осипов и Никоноров, а также глава оккупационной администрации Донецка Алексей Кулемзин.



«Руководители сами убедились, что отчеты подведомственных служб отличаются от реальной ситуации. Услышал ряд конструктивных предложений по выстраиванию коммуникаций между "Донбасстеплоэнерго", ЖЭКами и управляющими компаниями. Буду контролировать, насколько эти и другие меры, которые будут срочно приниматься, улучшат ситуацию с обеспечением теплом», — заявил Пушилин.