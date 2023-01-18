Донецьк і не тільки: У «ДНР» назвали міста, де найбільші проблеми з опаленням

Найскладніша ситуація з опаленням на окупованій Росією території Донецької області залишається в Донецьку, Макіївці, Горлівці, і Ясинуватій. Про це повідомив «міністр будівництва та житлово-комунального господарства» угруповання «ДНР» Едуард Осипов.



За його словами, на нестабільну роботу котелень позначаються проблеми з водопостачанням, бойові дії та аварійні ситуації на теплових мережах. Крім того, перебої виникають і за причиною аварійних відключень електроенергії.



«З цієї причини з початку опалювального періоду було 2714 зупинок роботи котелень, що більше ніж у 2,5 рази в порівнянні з аналогічним періодом минулого сезону», — підкреслив Осипов.



Також у «ДНР» нарікають на нестачу працівників сфери ЖКГ. Особливо проблема з кадрами загострилася через мобілізацію: комунальників забрали воювати на фронт.



«Не вистачає ремонтних бригад. Тут позначається і мобілізація, та і взагалі брак кадрів», — заявив керівник «адміністрації голови ДНР» Олексій Ніконоров.

Також у керівництві «ДНР» почали визнавати, що є випадки, коли опалення було запущено лише «на папері», а за фактом люди живуть без тепла з осені.



«Але є низка суб'єктивних факторів — це недбалість, розгильдяйство», — зазначив Никоноров.



Сьогодні глава «ДНР» Денис Пушилін заявив, що троє «чиновників» провели минулу ніч в одній з квартир на Київському проспекті в Донецьку. Зазначається, що в цьому будинку опалювальний сезон навіть не розпочинався.



Як стверджується, в неопалюваному будинку ночували вищезгадані Осипов і Ніконорів, а також голова окупаційної адміністрації Донецька Олексій Кулемзін.



Керівники самі переконалися, що звіти підвідомчих служб відрізняються від реальної ситуації. Почув низку конструктивних пропозицій щодо вибудовування комунікацій між "Донбасстеплоенерго", ЖЕКами та керуючими компаніями. Контролюватиму, наскільки ці та інші заходи, які терміново вживатимуться, покращать ситуацію із забезпеченням теплом», — заявив Пушилін.