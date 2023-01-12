Цены догнали киевские. Почему в Донецке подорожали квартиры

В подконтрольном России Донецке выросли цены на квартиры

После аннексии части Донецкой области в октябре прошлого года в регионе оживился рынок недвижимости. Несмотря на обстрелы и горячую фазу войны, квартиры выросли в цене, причем, ощутимо. По каким законам происходят сделки с недвижимостью и кто покупает новое жилье — читайте в материале «Новостей Донбасса».



Сколько стоит квартира в «ДНР»

«Цены стали просто огромные. Мы хотели купить квартиру, рассматривали пару вариантов, но не успели. Теперь все подорожало в два раза. Причем, иногда люди ставят такие цифры, как будто они оторваны от реальности. За эти деньги можно в Ростове, Краснодаре, Киеве купить шикарную квартиру без проблем. Я видел в Харцызске двухкомнатную квартиру за пять миллионов рублей. В Харцызске», — рассказал «Новостям Донбасса» дончанин Александр.



Чем оправдана такая стоимость — неясно. Харцызск меньше Донецка примерно в 20 раз. Кроме того, это не самый глубокий тыл. От нынешней линии фронта — около 30 километров. Донецк — еще ближе. В последние месяцы военная обстановка в крупнейшем городе Донбасса непростая. Обстрелы слышат практически в любом районе. Особенно центр, но это не мешает собственникам продавать жилье по довольно высоким ценам — примерно таким, какими они были еще до начала так называемой «русской весны» в 2014 году.



Донецк. Фото: Новости Донбасса

«По сравнению с январем 2021 года стоимость квартир выросла на 50%. Рост недвижимости начал происходить примерно с апреля 2022 года. На сегодняшний день на рынке недвижимости Донецка работает формула, что спрос превышает предложение. Вариантов очень мало в связи с тем, что многие продавцы не могут сюда приехать, потому что пока не та ситуация», — рассказала одному из z-каналов глава центра недвижимости «Этажи» Юлия Афанасьева.



Теперь укомплектованную трешку недалеко от Крытого рынка продают за 75 тысяч долларов. Причем, это не новострой. Ремонт указан «евро», но, судя по фото, это довольно неплохой, но все же обычный, не дизайнерский, ремонт. Цены на однокомнатные квартиры тоже немаленькие — от 20 тысяч долларов и выше, вплоть до 50 тысяч. Подобная ситуация не только в центре города. Буденновский, Ленинский, Пролетарский районы — стоимость квартир выросла за последние месяцы в 2-3 раза по всему Донецку, и теперь может посоревноваться с киевскими и львовскими ценами. Есть в продаже и двухуровневое жилье — по 130 тысяч долларов и выше. Самые недорогие варианты — в Куйбышевской районе, микрорайонах Текстильщик, Азотный, но это либо гостинки, либо квартиры без ремонта. При этом, ситуация с коммунальными услугами одинакова везде, независимо от района. Квартира в Донецке означает, что нужно быть готовым жить частично без воды и тепла.



«Здесь воды не бывает по году, полгорода без отопления, снаряды летают, а цены лупят космические», — говорит дончанин Александр.



Выросли цены на недвижимость и в Мариуполе. В центре города квартиры продают за миллион гривен и выше. Правда, в этом оккупированном городе можно найти варианты и довольно дешевые — за 165 тысяч гривен на окраине.

Почему цены выросли

Основной причиной, почему жилье подорожало, называют аннексию Донецкой области Россией. Если ранее статус «ДНР» был неясен, то «присоединение» к РФ якобы легитимизировало «республику» и подогрело рынок. Хотя, если верить главе центра недвижимости «Этажи», то рост цен начался весной прошлого года — задолго до псевдореферендума. Именно тогда в Донецк начали переезжать жители Волновахи, Мариуполя — всего юга области, где шли бои. Многие остались в областном центре.



«Весной мы приехали из села Никольское недалеко от Угледара и Волновахи. Нашего дома уже нет. Он полностью разрушен, как и дома многих других. У наших родственников дом сгорел. Мы прятались в подвале, потом смогли выехать в Донецк. Снимаем здесь квартиру. Как только мы приехали, у нас родился сын, поэтому двигаться куда-то дальше было проблематично. Остались здесь», — рассказал «Новостям Донбасса» переселенец Максим.



И таких историй довольно много. Конечно, большинство переселенцев остались ни с чем и на приобретение новой квартиры у них нет средств. В тоже время есть и те, кто может позволить себе покупку жилья в Донецке.



Основной причиной подорожания жилья в Донецке аннексию Россией. Фото: Новости Донбасса

Еще одна причина роста цен, которую озвучивают в соцсетях — это выплаты военным, получившим ранения, и родственникам погибших. Якобы у людей с небольшими доходами появились миллионы рублей, на которые они могут купить квартиры или дома. Особенно заинтересованы в жилье в «столице» те, кто родом из относительно небольших населенных пунктов — Горловки, Шахтерска, Тореза. В тоже время отследить, какой процент среди покупателей квартир именно военных или членов их семей, — практически невозможно.



Как происходят сделки

Местные жители рассказывают, что с 1 января Россия, грубо говоря, входит в каждый донецкий дом.



«Все стало Россией. Прописку в паспортах уже ставят так: Донецк, Российская Федерация», — говорит дончанин Александр.



Ранее те, кто выехал за пределы оккупированного Донбасса, могли продать свое жилье посредством доверенности. Теперь риэлторы уточняют, что такой механизм для оформления сделок с недвижимостью не работает. Поэтому те, кто находятся на территориях, подконтрольных Киеву, дистанционно продать жилье не смогут. Приезжать в «ДНР» для оформления сделки никто не спешит, потому что дорога очень сложная и долгая. Мало того, что нужно приехать в одну из самых горячих военных точек, так еще придется пробыть какое-то время. Ведь продажа квартиры или дома — процесс довольно долгий. То есть, на оккупированной территории придется жить. Тем переселенцам, кто уже освоился на новом месте и нашел работу, такой вариант вряд ли подойдет.



Что до оформления, то ранее в Госдуме РФ сообщали, что до 1 января 2028 года регистрация прав на недвижимость на оккупированных территориях якобы возможна на основании украинских документов.



Компенсации за разрушенное жилье: сколько можно получить

Оживление рынка недвижимости связывают еще и с тем, что 30 июля 2022 года в «ДНР» решили выплачивать 100 тысяч рублей жителям домов, разрушенных в результате боевых действий. Речь идет о недвижимости, которая не подлежит восстановлению, определена под снос или была повреждена после 24 февраля 2022 года. Также возможна компенсация на капитальный ремонт, но не более 6 тысяч рублей за 1 кв. м. Третий вариант — выплата на покупку нового жилья из расчета 35 тысяч рублей на 1 кв. м. Инициатива, с одной стороны, неплохая, но суммы очень маленькие. 100 тысяч рублей — это примерно 50 тысяч гривен. Тем, кто остался на улице, этих денег едва ли хватит, чтобы закрыть первоочередные потребности. Что до остальных выплат, то, если взять квартиру в 40 квадратов, значит ее владельцы получат 240 тысяч рублей или 120 тысяч гривен на капитальный ремонт, который за такие деньги никак не сделаешь. Тоже касается и покупки нового жилья. Если ориентироваться на 35 тысяч за квадрат, то квартира опять-таки примерно в 40 квадратов должна стоить менее 20 тысяч долларов, но в Донецке сейчас таких цен практически нет.

Разрушенный в результате обстрелов дом в Мариуполе. Фото: Новости Донбасса

19 декабря Денис Пушилин заявил, что «Роскадастр» начал отрабатывать заявки на компенсацию за утраченное или поврежденное жилье от жителей Донецка, Макеевки и Горловки. А уже 23 декабря в «ДНР» отчитались, что компенсацию получили 3,5 тысячи человек. Общая сумма выплаченных средств, по данным кремлевских прокси, составляет около 878 миллионов рублей. Кроме того, по словам представителей «ДНР», 520 человек получили ключи от новых квартир. Компенсационное жилье должны предоставлять в доме, который строится на месте разрушенного объекта, но в Донецке таких прецедентов пока нет. Либо в пределах одного-двух кварталов. На самом деле работает это иначе. Дончанка Анна рассказала «Новостям Донбасса», что ее мать, которая жила на Киевском проспекте ближе к улице Взлетной в своей квартире, переселили в общежитие недалеко от радиорынка и ТЦ «Маяк». Расстояние между домами — явно не два квартала.



Чтобы получить компенсацию, нужно подать довольно большой пакет документов. Причем, отмечается, что тем, кто поддерживает «враждебную политику Украины в отношении "Л-ДНР"», деньги выдавать не будут. Каким образом проводят фильтрацию, оккупанты не уточняют. Сами дончане рассказывают, что компенсации выдают, Россия на это якобы денег не жалеет. Только, учитывая цены на недвижимость, купить за эти выплаты, по сути, нечего.