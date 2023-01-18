ЕСПЧ вынесет решение по делу об оккупации части Донбасса

Европейский суд по правам человека вынесет решение по большому делу об оккупации части Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба ЕСПЧ.



В заявлении сказано, что ЕСПЧ примет решение о приемлемости по делу «‎Украина и Нидерланды против России» (заявления №№ 8019/16, 43800/14 и 28525/20) на открытом слушании в среду, 25 января 2023 года, в 14:30 в Доме прав человека в Страсбурге.



Украина и Нидерланды выступают заявителями по данному делу, Россия — ответчиком. Признание судом приемлемости дела будет означать, что суд признает контроль России на Донбассе и определяет временные и территориальные границы оккупации. Это решение ЕСПЧ станет аргументом и для других судебных процессов.



Уточняется, что дело касается конфликта на востоке Украины, который начался в 2014 году, и сбития пассажирского самолета MH17 в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года.

В ЕСПЧ 26 января состоялись устные слушания по межгосударственному делу «Украина и Нидерланды против РФ».

Российское правительство многократно пыталось сорвать слушания в ЕСПЧ о приемлемости межгосударственного дела «Украина и Нидерланды против России».