ЄСПЛ винесе рішення у справі про окупацію частини Донбасу

Європейський суд з прав людини винесе рішення у великій справі щодо окупації частини Донбасу. Про це повідомляє прес-служба ЄСПЛ.



У заяві сказано, що ЄСПЛ ухвалить рішення щодо прийнятності у справі «Україна та Нідерланди проти Росії» (заяви №№ 8019/16, 43800/14 та 28525/20) на відкритому слуханні в середу, 25 січня 2023 року, о 14:30 у Будинку прав людини у Страсбурзі.



Україна та Нідерланди виступають заявниками у цій справі, Росія — відповідачем. Визнання судом прийнятності справи означатиме, що суд визнає контроль Росії на Донбасі та визначає тимчасові та територіальні межі окупації. Це рішення ЄСПЛ стане аргументом для інших судових процесів.



Уточнюється, що справа стосується конфлікту на сході України, який розпочався у 2014 році, та збиття пасажирського літака MH17 у небі над Донецькою областю 17 липня 2014 року.



У ЄСПЛ 26 січня відбулися усні слухання у міждержавній справі «Україна та Нідерланди проти РФ».



Російський уряд багаторазово намагався зірвати слухання до ЄСПЛ щодо прийнятності міждержавної справи «Україна та Нідерланди проти Росії».