Главу Гоструда в Донецкой области будут судить за взятку в полмиллиона гривен

Начальника главного управления Гоструда в Донецкой области подозревают в вымогании взятки в размере 498 тысяч гривен взятки. Дело направлено в суд. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.



«Расследованием установлено, что обвиняемый требовал и получил от представителя предприятия неправомерную выгоду за уменьшение финансовых санкций по результатам проверок соблюдения требований законодательства о труде», - говорится в сообщении.



Чтобы уменьшить размер этих санкций, начальник главного управления Гоструда в Донецкой области якобы требовал и получил взятку.



«Для сокрытия своих противоправных действий он, привлекая постороннего лица, уже осужденного, организовал создание предприятия для получения на его счета средств под видом оплаты услуг по поставке товаров», - сообщают в Офисе генпрокурора.



Также следователи установили, что у подозреваемого должностного лица есть российское гражданство. Хотя на момент трудоустройства на должность тот не указал об этом в соответствующих документах.

Руководитель главного управления Гоструда в Донецкой области был задержан в августе 2018 года. На тот момент эту должность занимал Владимир Шубин.