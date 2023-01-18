Голову Держпраці у Донецькіу області судитимуть за хабар у півмільйона гривень

Начальника головного управління Держпраці на Донеччині підозрюють у вимаганні хабара у розмірі 498 тисяч гривень хабара. Справа направлена до суду. Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.



«Розслідуванням встановлено, що обвинувачений вимагав та отримав від представника підприємства неправомірну вигоду за зменшення фінансових санкцій за результатами перевірок дотримання вимог законодавства про працю», - йдеться у повідомленні.



Щоб зменшити розмір цих санкцій, начальник головного управління Держпраці на Донеччині нібито вимагав і отримав хабар.



«Для приховування своїх протиправних дій він, залучаючи сторонньої особи, яка вже засуджена, організував створення підприємства для отримання на його рахунки коштів під виглядом оплати послуг з постачання товарів», - повідомляють в Офісі генпрокурора.



Також слідчі встановили, що підозрювана посадова особа має російське громадянство. Хоча на момент працевлаштування на посаду той не вказав на це у відповідних документах.

Керівника головного управління Держпраці у Донецькій області було затримано у серпні 2018 року. На той момент цю посаду обіймав Володимир Шубін.