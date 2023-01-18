Welt: В начале войны Болгария тайно обеспечивала Украину боеприпасами и дизтопливом

Правительство Болгарии весной прошлого года обеспечило до трети потребностей украинской армии в боеприпасах. При этом из-за внутренних политических разногласий снаряды передавались тайно. Об этом пишет Die Welt.



Как выяснили журналисты, тогдашний премьер-министр Болгарии Кирилл Петков столкнулся с сильным сопротивлением прокремлевских политиков в вопросе Украины и даже уволил своего министра обороны из-за того, что тот повторял российскую версию войны. Публично Петков стремился избегать заявлений о готовности поставлять оружие.



«По нашим оценкам, около трети боеприпасов, необходимых украинской армии на раннем этапе войны, поступали из Болгарии», - сказал Петков Welt.



Кроме того, Болгария стала одним из крупнейших экспортеров дизельного топлива в Украину. По словам экс-министра финансов Асена Васильева, в определенный период она покрывала 40% потребностей Украины. Дизельное топливо, поставляемое Болгарией в Украину, было переработано из российской сырой нефти на Черноморском нефтеперерабатывающем заводе, который в то время принадлежал российской компании «Лукойл».



Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подтвердил, что в апреле прошлого года Украине угрожал дефицит боеприпасов.



«Мы знали, что на болгарских складах есть большое количество необходимых боеприпасов, поэтому президент Владимир Зеленский послал меня за необходимыми материалами», — сказал он.



Кулеба подчеркнул, что речь шла не о том, чтобы болгарское правительство оказывало военную помощь Украине напрямую, «а скорее о том, чтобы украинские компании и компании из стран НАТО получили возможность закупать необходимое у болгарских поставщиков». По информации, предоставленной Welt, за поставки заплатили США и Великобритания.



В начале ноября 2022 года парламент Болгарии проголосовал за направление Украине тяжелого оружия.



4 мая 2022 года парламент Болгарии разрешил ремонтировать украинскую военную технику.