Welt: На початку війни Болгарія таємно забезпечувала Україну боєприпасами та дизпаливом

Уряд Болгарії навесні минулого року забезпечив до третини потреб української армії у боєприпасах. При цьому через внутрішні політичні розбіжності снаряди передавалися таємно. Про це пише Die Welt.



Як з'ясували журналісти, тодішній прем'єр-міністр Болгарії Кирило Пєтков зіткнувся із сильним опором прокремлівських політиків у питанні України та навіть звільнив свого міністра оборони через те, що той повторював російську версію війни. Прилюдно Петков прагнув уникати заяв про готовність постачати зброю.



"За нашими оцінками, близько третини боєприпасів, необхідних українській армії на ранньому етапі війни, надходили з Болгарії", - сказав Пєтков Welt.



Крім того, Болгарія стала одним із найбільших експортерів дизельного палива в Україну. За словами екс-міністра фінансів Асена Васильєва, у певний період вона покривала 40% потреб України. Дизельне паливо, яке постачається Болгарією в Україну, було перероблено з російської сирої нафти на Чорноморському нафтопереробному заводі, який на той час належав російській компанії «Лукойл».



Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підтвердив, що у квітні минулого року Україні загрожував дефіцит боєприпасів.



"Ми знали, що на болгарських складах є велика кількість необхідних боєприпасів, тому президент Володимир Зеленський надіслав мене за необхідними матеріалами", - сказав він.



Кулеба наголосив, що йшлося не про те, щоб болгарський уряд надавав військову допомогу Україні безпосередньо, «а скоріше про те, щоб українські компанії та компанії з країн НАТО отримали можливість закуповувати необхідне болгарські постачальники». За інформацією, наданою Welt, за постачання заплатили США та Великобританія.



На початку листопада 2022 року парламент Болгарії проголосував за направлення Україні важкої зброї.



4 травня 2022 року парламент Болгарії дозволив ремонтувати українську військову техніку.